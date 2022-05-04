Frutti Extra Bursaspor'un finaldeki rakibi Bologna oldu

İspanya'nın Valencia kentinde oynanan yarı final maçında, Virtus Segafredo Bologna, Valencia Basket'i 83-73 skorla yenerek adını finale yazdırdı.

7DAYS EuroCup Yarı Finali'nde Virtus Segafredo Bologna, Valencia Basket'i 83-73 yenerek finalde Frutti Extra Bursaspor'un rakibi oldu. Virtus Bologna, turnuvada finale yükselmeyi başaran ilk İtalyan ekibi oldu.

Frutti Extra Bursaspor da daha önce MoraBanc Andorra'yı 85-68 yenerek tarihinde ilk kez turnuvada finale yükselmeyi başarmıştı.

Temsilcimize karşı oynayacak Bologna'da Marco Belinelli, Milos Teodosic, Tornike Shengelia ve Daniel Hackett gibi isimler forma giyiyor.

Final müsabakası 11 Mayıs'ta tek maç usulüne göre Virtus Bologna'nın sahasında oynanacak.