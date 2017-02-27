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Dünya
Deutsche Welle

Frontex'den yardım kuruluşlarına eleştiri

Avrupa sınır güvenlik teşkilatı Frontex özel yardım kuruluşlarının göçmen kurtarma çalışmalarını eleştirdi.

27 Şubat 2017 14:58

Avrupa Birliği (AB) Sınır Koruma Ajansı Frontex özel yardım kuruluşlarının Libya açıklarında mülteci kurtarma faaliyetlerinde bulunmasını eleştirdi. Frontex direktörü Fabrice Leggeri ‘Die Welt' gazetesine yaptığı açıklamada, "Göçmenleri Libya karasularında Avrupa bandıralı gemilere almak suretiyle suç şebekelerine ve insan kaçakçılarına daha fazla yardımcı olunması önlenmelidir”, dedi. Leggeri, bu uygulamanın kaçakçıları önceki yıllara kıyasla daha çok göçmeni açık denize elverişsiz teknelere bindirmeye cesaretlendirdiğini söyledi.

Uygulamadaki kurtarma önlemlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Frontex Direktörü Leggeri, özel yardım kuruluşlarının insan kaçakçılarıyla mücadeleyi zorlaştırdığını ve kurtarma operasyonlarının yüzde 40'ının sivil toplum kuruluşlarınca yapıldığını söyledi. Leggeri bu nedenle Avrupa güvenlik makamlarının göçmenlerin ifadesine başvurarak kaçakçılar hakkında bilgi toplamasının zorlaştığını ve özel yardım kuruluşlarının resmi makamlarla işbirliği yapması gerektiğini ifade etti.

Fabrice Leggeri bu yıl Libya'dan yola çıkan göçmen sayısının artmasını beklediklerini söylerine ekledi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, afp/AG, GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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