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Dünya

Frontex: Zengin sığınmacı-göçmenler Avrupa'ya jet ski ile geçiyor

Io Chokona / Atina, 27 Nisan (DHA) - Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin Dış Sınırlarının Yönetimi için Operasyonel İşbirliği Ajansı Frontex’in yaptığı açıklamaya göre Avrupa’ya jet ski ile geçen sığınmacı-göçmenlerin sayısı günden güne artıyor

27 Nisan 2018 20:49

Io Chokona / Atina, 27 Nisan (DHA) - Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin Dış Sınırlarının Yönetimi için Operasyonel İşbirliği Ajansı Frontex’in yaptığı açıklamaya göre Avrupa’ya jet ski ile geçen sığınmacı-göçmenlerin sayısı günden güne artıyor.
Özellikle Cebelitarık Boğazından 14 kilometrelik bir mesafede bulunan Avrupa sahillerine geçmek için jet skiyi tercih eden sığınmacı göçmenler kişi başına dört bin euro veriyorlar.
Europol’un açıklamasına göre insan tüccarları karşı sahillere uyuşturucu da taşımayı kabul eden göçmenlere 500 euroluk indirim yapılıyor. Sürücüden başka üç göçmen taşıyabilen hız motorları bu yolculuğu yarım saatte tamamlayıp büyük bir süratle Fas’a döndüklerinden yaz aylarında deniz kazalarına neden olmalarından endişe ediliyor.
Frontex, 2017 yılında Faz ve Cezayir’den İspanya’ya geçen sığınmacı göçmen sayısının 21 bin 632\'yi bulduğunu ve zengin sığınmacı-göçmenlerin Türkiye ve Yunanistan’dan da altı bin euro karşılığında Avrupa sahillerine geçtikleri açıkladı.

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