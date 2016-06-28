Frontex: Avrupa'ya daha fazla yasal yollar açılsın



AB Sınır Koruma Ajansı Frontex'in başkanı Fabrice Leggeri, sığınmacılara daha fazla yasal geçiş imkânı sağlanarak hem onların koruma altına alınmış olacağını hem de teröristlerin ve suç işlemiş kişilerin AB’ye ayak basmasının önleneceğini belirtti.

Leggeri “Eğer geçen yaz aylarında sığınmacılar Lübnan’daki kamplardan, ayrıca Türkiye ve Ürdün’den hava yoluyla Avrupa’ya getirilebilseydi, o zaman AB’nin dış sınırlarında bugünkü büyük sorunlar yaşanmazdı” diye konuştu.

'Orta Akdeniz güzergâhı yoğun olarak kullanılmaya başladı'

Frontex Başkanı Fabrice Leggeri, AB ile Türkiye arasındaki tartışmalı sığınmacı geri kabul anlaşmasını da savunarak, “sadece bu anlaşma sayesinde sığınmacıların “düzensiz bir biçimde” AB’ye giriş yapmaları durdurulmuş oldu” dedi. Leggeri, bundan bir yıl önceki Balkan güzergâhının artık olmadığına da dikkat çekerek “ancak Türkiye'den Yunanistan’a geçenlerin 14 katı daha fazla sayıda sığınmacı şimdilerde Libya’dan İtalya’ya geçti. Orta Akdeniz güzergâhı şimdiye dek olmadığı kadar yoğun kullanılmaya başlandı” açıklamasında bulundu.

Leggeri Eritre'deki dikta rejiminden kaçanların mutlaka korunma altına alınması gerektiğini, ancak Senegal, Gambiya, Fildişi Sahilleri ve Nijer'den de çok sayıda insanın ekonomik sorunlar nedeniyle kaçtığını söyledi.

Mısır da sığınmacıların terk etmeye başladığı ülkeler arasında

Frontex Başkanı, Mısır’ın da sığınmacıların terk etmeye başladığı ülkeler arasında olduğunu belirtti. Akdeniz üzerinden İtalya’ya doğru yol alınmasının çok tehlikeli olduğuna işaret eden Leggeri, bu güzergâh üzerinde fazla sayıda gemi olmadığı için batan teknelerden sığınmacıların kurtarılmasının daha zor olduğunu vurguladı. Leggeri bu yıl içinde kaçak teknelerle Mısır’dan İtalya’ya açılan yaklaşık bin kadar sefer yapıldığını açıkladı.