T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Frontex: AB'ye kaçak göç yüzde 72 azaldı

Avrupa Birliği'nin sınır koruma kurumu Frontex, birlik sınırlarına yasadışı giriş yapan göçmen sayısında büyük ölçüde Türkiye'yle yapılan anlaşma sayesinde yüzde 72 düşüş olduğunu açıkladı.

15 Şubat 2017 20:17

Avrupa Birliği'nin sınır koruma kurumu Frontex, birlik sınırlarına yasadışı giriş yapan göçmen sayısında büyük ölçüde Türkiye'yle yapılan anlaşma sayesinde yüzde 72 düşüş olduğunu açıkladı.

2016'da AB topraklarına 500 bin kişinin kaçak girdiğini açıklayan kuruluş, asıl azalmanın Türkiye-Yunanistan hattının kullanıldığı Doğu Akdeniz rotasında gerçekleştiğini belirtti.

Bu sayı, 1,8 milyon kaçak girişle göçmen krizinin zirve yaptığı bir önceki yıla göre büyük bir azalma anlamına geliyor.

Frontex azalmada en büyük rolün AB'nin Türkiye'yle yaptığı göçmen anlaşmasının oynadığını, Batı Balkanlar'daki daha sıkı kontrollerin de etkili olduğunu söyledi.

Ancak Frontex, göç güzergâhının Libya-İtalya rotasının kullanıldığı Orta Akdeniz'e kaymasıyla zorlukların devam ettiğini vurguladı. Geçen yıl bu güzergâhtan Avrupa'ya geçmeye çalışan 4.600 kişi hayatını kaybetti.

Frontex ayrıca başta Nijerya olmak üzere Batı Afrika'dan yönelen göçte artış olduğunu belirtti

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Avrupa BirliğiFrontexTürkiyeBirliğiABTürkiye-YunanistanDoğu AkdenizAB TürkiyeBatı BalkanlarLibya-İtalyaOrta AkdenizGeçenAvrupaNijeryaBatı Afrika

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24