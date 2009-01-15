Frings'ten korkunç iddia!



Galatasaray’ın, TRT Radyospor Kupası’nda önceki gün Werder Bremen’i 4-1 yendiği maçta kırmızı kartla oyun dışı kalan Alman ekibinin yıldız oyuncuncusu Torsten Frings, karşılaşmanın hakemi Burak Astar’ın kendisine küfür ettiğini ileri sürdü.



Maçın 82. dakikasında hakem Astar tarafından saha dışına gönderilen Frings, Alman Bild gazetesine yaptığı açıklamada, “Hakem bana İngilizce üç kez küfür etti. Mesut Özil’in yardımıyla onu uyardım, fakat küfüre devam etti. Ben ise sadece oyundan atıldıktan sonra hakeme küfür ettim.



O sırada da hakemden 50 metre uzaktaydım” ifadelerini kullandı. Alman Milli Takımı’nın da en önemli oyuncuları arasında yer alan 32 yaşındaki Frings maçta hakem Burak Astar’ın yanına yaklaşıp bir şeyler söyledikten sonra kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.









