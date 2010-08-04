-''FRİGİA'' PERSONELİ YURDA DÖNDÜ İSTANBUL (A.A) - 04.08.2010 - Hint Okyanusu bölgesinde korsanlar tarafından kaçırıldıktan 128 gün sonra serbest bırakılan Malta bandıralı ''Frigia'' isimli yük gemisinin 2'si Ukraynalı, 19'u Türk 21 personeli İstanbul'a geldi. Katar Havayolları'na ait uçakla Doha'dan gelen personeli, Atatürk Havalimanı'nda aileleri ve yakınları karşıladı. Gazetecilere yaşadıkları olayı anlatan gemi kaptanı Ümit Savaş, 23 Mart sabahı Hint Okyanusu'nun ortasında 1027 milde korsanların gemiye saldırdığını belirterek, kendilerinin de havai fişek atarak korsanlara cevap verdiklerini anlattı. Bunun üzerine korsanların köprü tarafına ateş açtıklarını anlatan Savaş, daha sonra gemiye çıkan korsanlarla Somali'ye gittiklerini kaydetti. Savaş, ''Bataklığın içinden 128 gün sonra çıktık. Çok çok sıkıntılar geçirdik. Bizim kumanyamızı yediler, bize 128 gün boyunca acı dolu günler yaşattılar'' dedi. Somalili korsanların kendilerine iyi davranmadığını ve şiddet gördüklerini ifade eden Savaş, içme suyunun bitmesi üzerine 3 ay boyunca klima suyu içtiklerini ve kurtlu ekmek yediklerini öne sürdü.