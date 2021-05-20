Friends özel bölümünden kamera arkası görüntüleri yayınlandı

HBO Max, Friends özel bölümünden kamera arkası görüntülerinin yer aldığı yeni bir video paylaştı. Özel bölüm 27 Mayıs'ta HBO Max'te yayınlanacak.

HBO Max, 27 Mayıs'ta izleyicilerle buluşacak olan Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer'ın yıllar sonra bir araya geldiği Friends özel bölümünden özel bir kamera arkası videosu paylaştı.

Geçtiğimiz yılın mart ayında çekilmesi planlanan özel bölüm, Koronavirüs salgını nedeniyle birçok kez ertelendi. Nisan 2021'de çekimlerine başlanan özel bölümde, Friends dizisi oyuncularından Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer tam kadro halinde yer alacak. Oyuncuların açıklamaları ve aktarılan bilgilere göre, özel bölüm kurmaca olmayacak.

Konuk isimler

Ben Winston'ın Kevin Bright, Marta Kauffman ve David Crane'le birlikte yönettiği özel bölümde ayrıca, David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon ve Malala Yousafzai gibi konuk isimler yer alacak.