Friends'in özel bölümü Çin'de sansürlendi

T24 Dış Haberler

Friends ekibini dizinin final yapmasından 17 yıl sonra bir araya getiren "Yeniden Buluşma" bölümünün bazı sahneleri Çin'de sansürlendi.

Dizinin özel bölümünde birçok konuk isim de yer alıyordu. Bölümde Justin Bieber, Lady Gaga ve BTS'in yer aldığı sahneler Çin'de yayınlanmadan önce çıkarıldı.

Youku, iQiYi, veTencent Video'da 27 Mayıs'ta yayınlanan bölüm, dünyanın geri kalanında yayınlanan bölümden yaklaşık 6 dakika daha kısaydı.

Independent, kesilen sahnelerde yer alan isimlerin Çin'de yasaklı olabileceğini ifade etti. Justin Bieber'ın Çin'e gelmesi "kötü davranışları" nedeniyle Pekin'de yasaklanmıştı.

Lady Gaga, Tibetli ruhani lider Dalai Lama ile bir araya geldikten sonra Pekin'in tepkisini çekmişti.

BTS de Kore Savaşı'nda ölen ABD'li ve Güney Koreli askeri andığı için Çin'de boykot edilmişti.