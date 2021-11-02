Friends'in Chandler'ı Matthew Perry, hayatını kaleme alıyor

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Friends dizisinin Chandler'ı Matthew Perry'nin Flatiron Books ile otobiyografisi için milyon dolarlık bir anlaşma imzaladığı belirtildi.

Gelecek yılın sonbahar aylarında yayımlanacak kitap hem hit dizinin perde arkasını, hem de Perry'nin alkolizm ve madde bağımlılığı ile ilgili problemlerini detaylı bir biçimde anlatacak.

Yayımcı, kitabın ''gözü kara derecede dürüst olacağını'' ifade etti.

Perry'nin henüz ismi belli olmayan kitabı, Friends dizisinin yıldızlarından birinin kaleme aldığı ilk otobiyografi olacak.

Perry, geçen mayıs ayında Friends yıldızlarını tekrar bir araya getiren özel bölümde yer almış, ancak bazı hayranları görünüşü ve davranışları nedeniyle endişelerini sosyal medyada dile getirmişlerdi.