Friends dizisinin dönüşü kesinleşti

Dünya çapında fenomen olan Friends dizisi, 25. yıldönümünü kutlarken, yıllardır ekibin bir araya gelmesini isteyen hayranların dileği gerçek oldu. Dizinin yıldızları Warner Bros’la özel bölüm için prensipte anlaştı.

Jennifer Aniston, Friends ekibiyle bir proje üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Ardından HBO Max’in özel bir bölüm için hazırlıklara başladığı iddia edildi. Friends ekibinin yeniden bir araya geleceği bir bölümün yolda olduğu yönündeki spekülasyonlar, Matthew Perry'nin 5 Şubat'ta Twitter'da yaptığı "Büyük haber geliyor" paylaşımıyla tekrar canlandı. Sonunda 10 sezon boyunca devam eden ve dünya çapında en sevilen dizilerden biri olan ABD yapımı Friends çılgınlığının tekrar başlayacağı resmileşti.

murekkephaber.com'un haberine göre, Friends yıldızlarının HBO Max'te yayımlanacak bir saatlik özel bölüm için Warner Bros'la prensipte anlaştığı duyuruldu.

Oyuncular 3 ila 4 milyon dolar olacak

Wall Street Journal’ın haberine göre nisan ayında lansmanı yapılması beklenen stream platformu HBO Max’te yayınlanmak üzere çekilecek bölüm için Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc ve Matthew Perry'nin her birine özel bölümde alacakları rol için 3 milyon ila 4 milyon dolar arasında ödeme yapılacak.

Orijinal Friends dizisinin ortak yaratıcıları Marta Kauffman ve David Crane'nin de bu özel projeye dahil olması bekleniyor.