Friedman: Davutoğlu bizi okuyor

T24 - Wikileaks'in sızdırdığı Stratfor maillerinde, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Stratfor CEO'su Friedman'la görüştüğü, görüşmeden sonra Friedman'ın Stratfor uzmanlarına, "Az önce Türk Dışişleri Bakanıyla görüştüm. Bilmeniz gereken bir şey var. Stratfor’u okuyor ve Türkiye hakkında neler yazdığımızı ayrıntısıyla biliyor" dediği yer aldı.

Taraf gazetesinde "Stratfor’u okuyor" başlığıyla yayımlanan (13 Mart 2012) Wikileaks kriptosu şöyle:



Stratfor’u okuyor



Stratfor direktörü George Friedman, Türkiye ziyareti kapsamında 3 Haziran 2010’da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Ankara’da biraraya gelmişti. Friedman, Davutoğlu ile yaptığı görüşmenin hemen ardından tüm analistlerine müjdeli bir haber aktarmış:

“Az önce Türk Dışişleri Bakanıyla görüştüm. Bilmeniz gereken bir şey var. Stratfor’u okuyor ve Türkiye hakkında neler yazdığımızı ayrıntısıyla biliyor. Birkaç hatamıza işaret etti. Bilmeniz gerektiğini düşündüm. Şimdi sakın donup kalmayın.”

Ortadoğu uzmanı Bhalla’nın “ne tür hatalar” sorusu üzerine ise Friedman şu yanıtı vermiş:

“Ordunun İsrail yanlısı olduğunu kabul etmedi. İsrail ile ilişkileri koparmak için fırsat kolladığını da. Çok ciddi şeyler değil. Ama vay anasını, bizi okuyor.”

İsrail uzmanı Daniel Ben Nun da araya girerek, “Tüm dünyadaki okurlarımız için çeşitli çıkarımlar hazırlayabileceğimizi düşündüm. Obama Stratfor okuyor, Putin Stratfor okuyor, Davutoğlu Stratfor okuyor, Türkiye Stratfor okuyor, İsrail Stratfor okuyor, ABD ORDUSU Stratfor okuyor...” diye bir öneride bulunmuş.

Bu arada Davutoğlu ile görüşmeyi ayarlayan da Başbakan’ın Başdanışmanı İbrahim Kalın olmuş.

Kamran Bokhari’nin 7 Mayıs 2010’da Meredith Friedman ile yazışmasında, Kalın’ın Friedman çifti için Davutoğlu’nun yanı sıra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile de bir görüşme ayarlamaya çalıştığı görülüyor.

Bokhari, Kalın’dan aldığı şu mesajı Friedman’a iletmiş:

“Sevgili Kamran. Davutoğlu ile konuştum, Friedman’larla görüşmeyi kabul etti. Esasen, bir randevu ayarlayabilmek için programına bakıyoruz. Cumhurbaşkanı Gül ile bir görüşme için de bakacaktım.”