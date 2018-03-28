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Kültür-Sanat

Frida sanatseverleri bekliyor

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun hayatından kesitler sunulan iki perdelik 'Frida' balesini, sahneye taşıyor

28 Mart 2018 15:12

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Meksikalı ressam Frida Kahlo\'nun hayatından kesitler sunulan iki perdelik \'Frida\' balesini, sahneye taşıyor.
Eser, yarın saat 20.00\'de Mersin Kültür Merkezi Sahnesi\'nde sahnelenecek. Orkestra şefliğini Burak Şatana\'nın yaptığı eserin müziğine A.Maquez, J. P. Moncayo, C. A. Akın imza attı. Koreografisini ve rejisörlüğünü Özgür Adam İnanç yaptığı eseri, Dramaturg Füsun Ataman Berke kaleme alırken, dekor tasarımını Aykut Öz, kostüm tasarımını Tülay Şimşek ve ışık tasarımı Tarı Deniz üstlendi.
Eserde başlıca rollerde, Tutku Barın Tümen, Özlem Şenormanlılar, Meltem Ayar, Ozan Demirbaş - Niyazi Cingöz, Burak Serkan Cebeci, Tugay Ak, Ender Üçdemir, Miray Boyacıoğlu, Selğan Çavdaroğlu, Seda Dereli, Meltem Ayar, Özge Hoşer, Pınar Humar, Risa Ochiai, Ketevan Chkhikvadze, Miray Boyacıoğlu, B. Hasan Akyol, İsmail Şereflioğlu- Yusuf Afacan yer alıyor.

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