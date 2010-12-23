Frida Kahlo ilk kez İstanbul'da

T24- 20. yüzyılın en çarpıcı figürlerinden Meksikalı ressam Frida Kahlo ile Diego Rivera eserleri ilk kez Türkiye'de Pera Müzesi'nde sergilenecek. 70 yılında çıkarılan bir yasayla Meksika dışına çıkarılması yasaklanan resimler, Türkiye'ye özel izinle getirildi.



Meksika sanatının usta iki ismi Frida Kahlo ve Diego Riveara, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi ağırlıyor. Milliyet gazetesinde yayımlanan habere göre, Meksika Ulusal Güzel Sanatlar Enstitüsü (INBA) ile Ankara Meksika Büyükelçiliği işbirliği ve İstanbul Meksika Fahri Konsolosluğu desteğiyle gerçekleşen sergide her iki sanatçının Jacques Natasha Gelman koleksiyonundan seçilen eserleri yer alıyor. Vergel Vakfı tarafından yönetilen ve Meksika’da bulunan Jacques ve Natasha Gelman koleksiyonundaki bu eserler Meksika’nın ulusal kültür varlıkları envanterine kayıtlı ve ülke dışına çok az çıkmış. Bu sergideki eserler özel izinle Türkiye’ye geldi. Çünkü 1970 yılında çıkarılan bir yasayla Kahlo ve Rivera’nın bir eserini satın alındığında Meksika sınırları dışına çıkarılamıyor.



600 bin kişi izledi







Pera Müzesi’ndeki “Gelman Koleksiyonu’ndan Frida Kahlo ve Diego Rivera”da yer alan yapıtların bazıları, Berlin ve Viyana’da açılan ve 2010 yılının en önemli sergileri olarak kabul edilen, 600 bin kişinin izlediği “Frida Kahlo Retrospektifi”nde de yer alması bakımından dikkat çekici.



Sergide dev duvar resimleriyle tanınan Diego Rivera’nın çarpıcı tuval resimleriyle, çalışmalarında çoğunlukla kendini resmeden Frida Kahlo’nun ise oto portrelerinin yanı sıra natürmortlarıyla karşılaşıyoruz. Ayrıca her iki sanatçının desenleri, Frida Kahlo’nun kolajları da bulunuyor sergide. Dönemin Nickolas Muray gibi önemli fotoğraf sanatçılarının çekmiş olduğu Kahlo ve Rivera fotoğrafları da unutulmamış.





Serginin basın toplantısında bir konuşma yapan Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi Genel Müdürü Özalp Birol, Türkiye’de özellikle çok sayıda Frida Kahlo hayranı olduğuna dikkat çekerek “Her Frida sever kendi Frida’sını bulacak bu sergide. Rivera’nın ise sanatını anlatmaya tuvaller yetmez; sanatçının özellikle yerli ve Meksikalı eserleri bulunuyor burada” diyor.

Sergi 20 Mart’a kadar izlenebilecek.



Önce eşinin resimlerini sipariş etti



Sergiyi oluşturan Gelman koleksiyonunun yaratıcıları Jacques ve Natasha Gelman’dan bahsetmemek olmaz. Jacques Gelman Rus bir tüccar ailenin oğlu, 1938’de Meksika’ya film prodüktörü olarak gidiyor ve Natasha Zahalka Kravak ile evleniyor. Jacques Gelman dönemin ünlü komedyeni Mario Moreno Cantinflas ile gişe rekorları kıran çok sayıda film yapıyor. Bu sayede de eşiyle birlikte önemli bir sanat koleksiyonu oluşturmaya başlıyor. Önceleri eşi Natasha’nın portresini yapmaları için sanatçılara sipariş veriyor. Koleksiyonun temelleri böyle atılıyor. Zaten sergide de hem Kahlo hem de Rivera’nın Natasha Gelman portrelerini görebiliyoruz. Çift, sadece dönemin Meksikalı sanatçılarının değil Picasso, Dali, Bacon, Giacometti gibi isimlerin de yapıtlarını koleksiyonlarına katıyorlar.