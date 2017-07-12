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Yaşam

Frida Kahlo gibi giyinen binlerce kadın dünya rekoru için bir araya geldi

''Kahlo gibi giyinmiş en kalabalık insan grubu''

12 Temmuz 2017 21:03

Dünyaca ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun doğumunun 110. yılınd  Dallas Sanat Müzesi, oldukça ilginç bir projeye imza attı. Gerçekleştirilen proje kapsamında binlerce 'Frida' bir araya geldi.

Ontrava'nın haberine göre, oldukça büyük bir ilgi gören etkinliğe katılanlar "Kahlo gibi giyinmiş en kalabalık insan grubu" olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı.

Bebeklerden yaşlısına kadar geniş bir yaş aralığına ev sahipliği yapan etkinlikte katılımcılar, Frida Kahlo’nun ikonik kaşlarını taklit etmek için kaşlarını boyadı ve üzerine çiçekler yerleştirdi.

Frida Kahlo kimdir?

 

Frida Kahlo 6 Temmuz 1907'de Coyoacan, Meksika'da, dünyaya geldi. Sürrealist akımdan etkilenmiş olan ressam 13 Temmuz 1954'te yaşamını yitirmiştir.

 

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