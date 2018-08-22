Frey, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

İbrahim YILDIZ / İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe\'nin anlaşma sağladığı golcü oyuncu Michael Frey, yarın İstanbul\'a gelecek.

İsviçre\'nin FC Zürich takımında forma giyen ve sarı lacivertli kulübün uzun süredir kadrosuna katmak istediği 24 yaşındaki santrfor oyuncusu Michael Frey, yarın saat 10.00\'da Zürih\'ten kalkan uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı\'na ulaşacak.

Fenerbahçe daha önce oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlarken, oyuncunun kulübü Zürich ile anlaşamamış ve Frey takımdan ayrılmak istediğini ısrarla dile getirdiği için kadro dışı bırakılmıştı.

Frey\'in yarın sözleşmesinin son detaylarının tamamlanmasının ardından sağlık kontrollerinden geçerek resmi imzayı atması bekleniyor.