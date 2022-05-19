Freud sürçmesi: Bush, kendi başlattığı işgalle Putin'inkini karıştırdı

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ABD'nin eski başkanlarından George W. Bush, emrini kendisinin verdiği Irak işgaliyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna'nın işgalini karıştırdı.

Bush çarşamba günü Güney Methodist Üniversitesi'nin Başkanlar Merkezi'nde konuştu. Bush, ''Ülkelerin seçimlerine nasıl muamele yaptığı, liderlerinin halkına nasıl muamele ettiğini gösterir dedi. Eski ABD lideri, Ukrayna lideri Volodomir Zelenski'nin seçimleri adil bir şekilde kazanması sayesinde ülkesinin savunmasına liderlik edebilediğini belirtti.

Bush, konuşması sırasında Ukrayna işgaline de yanlışlıkla 'Irak işgali' diye hitap etti. Bush, ''Buna tezat olarak Rusya seçimleri hileli. Muhalif siyasetçiler tutuklanıyor veya başka yollarla siyasi süreçlerde yer almaları önleniyor. Bunun sonucunda Rusya’da siyasi denetimsizlik meydana geliyor ve bir kişi, tek başına adil olmayan ve acımasız Irak işgalini başlatabiliyor. Yani, Ukrayna işgalini'' dedi.

Salonda gülüşmeler başlayınca Bush da kıkırdayarak, ''75 yaşındayım'' diye devam etti.

Bush'un videosunun Twitter'da yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları, bunun bir ''Freud sürçmesi'' yorumununda bulundu.