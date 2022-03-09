Frenkie de Jong: Galatasaray iyi bir takım ama favori biziz

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla karşı karşıya gelecek. Barcelona'nın Hollandalı oyuncusu Frenkie de Jong, maç öcnesi düzenlenen basın toplantısında "Turun favorisi biziz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon iyi bir performans sergileyemeyen ve şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan Galatasaray, Avrupa'da ise farklı bir görün tü çiziyor.

Avrupa serüvenini UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundan başlayan Galatasaray, Hollanda'nın PSV takımını geçemedi ve yoluna "Kupa 2"de devam etti.

Bu organizasyonda sırasıyla İskoçya'nın St. Johnstone, Danimarka'nın Randers takımlarını eleyen sarı-kırmızılılar, adını gruplara yazdırdı. E Grubu'nda İtalya'nın Lazio, Fransa'nın Olimpik Marsilya ve Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarıyla karşılaşan Galatasaray, üçer galibiyet ve beraberlik aldı. Gruptan namağlup lider çıkan "Cimbom" doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yapan Barcelona'nın Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie De Jong, "Galatasaray iyi bir takım ancak turun favorisi olduğumuzu düşünüyorum. Her zaman kazanmak istiyoruz, özellikle de evimizde oynarken. Yerimiz Şampiyonlar Ligi ama orada değiliz. Artık Avrupa Ligi'ni kazanmalıyız. Burada da zorlu takımlar var ama hedefimiz bu" dedi.

Barcelona'da rahat olduğunu kaydeden 24 yaşındaki futbolcu, "Ben Barcelona'da çok rahatım. Kulüpte kendimi iyi hissediyorum. Eleştirildiğimde de canım acımıyor. İnsanlar her zaman konuşur. İnsanlar artık maçları iyi izlemiyorlar, bu yüzden gazetecilerin sözlerine inanıyorlar. Bence en büyük sorun da bu" ifadelerini kullandı.