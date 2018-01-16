FRENİ PATLAYAN MİNİBÜS BİNAYA ÇARPARAK DURABİLDİ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu\'nda freni patlayan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak demir korkulukları aşıp binaya çarptı. Minibüsün bina arasında asılı kaldığı kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Çetin Sokak üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli Ale Nahsen\'in kullandığı minibüs, yokuş çıktığı sırada bir anda geri geri kaymaya başladı. Yaklaşık 20 metre kayan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çıktıktan sonra korkulukları aşıp binaya çarptı. Bina arasında askıda kalan minibüs, içindeki sürücü Ale Nahsen şans eseri yara almadan kurtuldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, minibüsü çekerek bulunduğu yerden kurtardı. Suriyeli sürücü yokuş çıkarken aracın freninin patladığını ve kaydığını söyledi.

DEPREM OLDU, BOMBA PATLADI SANDIM

Minibüsün çarptığı binada oturan kadın \"Evde oturuyordum güm diye bir ses geldi. Deprem mi oldu, bomba mı patladı, doğalgaz mı patladı, çok korktum. Ben kalp hastasıyım dondum kaldım. Dışarıya baktım araba cama dayanmış, askıda kalmış. Bu yol bizim için çok tehlikeli kapatsınlar bir şey yapsınlar, bir önlemini alsınlar\" diye konuştu

Görüntü dökümü

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-Kaza yeri

-Yıkılan korkuluklar

-Binadaki hasar

-Ev sahibi kadın ile röportaj

-itfaiye ekipleri

-Polis ekipleri

-Suriyeli sürücünün olayı anlatması

-Genel ve detay görüntüler



