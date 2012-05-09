Freni patlayan midibüs plaja daldı: 21 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde öğrencileri taşıyan bir midibüsün freni patladı. Şoförün sahile sürdüğü midibüsün devrilmesi sonucu 21 öğrenci yaralandı.
Fethiye ilçesine bağlı Ölüdeniz beldesinde Karaman Üniversitesi öğrencilerini taşıyan Emin Yılmaz, yönetimindeki midibüsün freni patladı.
Durumu fark eden sürücü midibüsü Belcekız sahiline yönlendirdi, bu sırada korna çalarak sahildekileri uyardı. Midibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Belcekız sahiline devrildi.
Kazada hafif yaralanan sürücü Emin Yılmaz ile yolcular Demet Kılıç, Çağrı Deniz, Sevim Baştaş, Günsel Çulha, Şeyda Yücel, Tuğçe Can, Demet Neriman Yarar, Mehmet Şeker, Selma Metin, Yusuf Kaçar, Kenan Sılav, Buket Ulucan, Ömer Günay, Yağmur Aksoy, Ayşe Özdemir, Demet Urfaloğlu, Hatice Sim, Şeyda Nur Gülay, Hasan Şahan ve Sadullah Adanır Fethiye'deki hastanelerde tedavi altına alındı.
Yaralanan öğrencilerin, yarın başlayacak olan 5. Uluslararası Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi'ne katılmak üzere kente geldikleri öğrenildi.
Muğla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Adnan Çevik, hastanelere giderek öğrencilerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.