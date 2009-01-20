Freni patlayan kamyon dehşet saçtı: 4 ölü

İzmir'in Bornova İlçesi'nde freni patlayan yem yüklü kamyon, 8 taşıta çarptı, ortalığı savaş alanına çevirdi.



Kazada 4 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.Kaza bugün saat 18.00 sıralarında Bornova Osman Kimar Kavşağı'nda meydana geldi. Manisa'dan İzmir yönüne gelen 44 yaşındaki Kemal Çar yönetimindeki 19 ton yem yüklü 10 NF 373 plakalı kamyon, 57'inci Topçu Tugayı'nın önünden kavşağa çıkan yan yolda freninin patlaması sonucu kontroldan çıktı. Direksiyon hakimiyetinin kaybolduğu kamyon, 35 RU 754, 35 PH 837, 35 NV 088, 35 AU 7135, 35 HMP 16, 35 ALP 22 plakalı otomobiller ile 35 P 1410 plakalı servis minibüsü ve 35 RC 927 plakalı belediye otobüsüne çarptı.



4 ölü, 14 yaralı



8 araca çarptıktan sonra durabilen kamyonun şoförü Kemal Çar'ın yara almadan atlattığı kazada biri 5-6 yaşlarında çocuk, 2 kişi olay yerinde, Kadir Türközer ve Semih Kağan Yağbatan ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi, 14 kişi de yaralandı.

Kamyonun çarptığı otobüs, minibüs ve otomobillerde yaralanan ve hastanelerde tedavi altına alınan 14 kişiden 5'inin durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralılardan kimliği belirlenenlerden Berrin Menteşoğlu, Ataberk Menteşoğlu, Ilgın Şimşir, Gürkan Armağan ve Ayça Kaya, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde, Süleyman Çoban ile Başak Gülhan da Bornova Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Ölen 2 kişi ile tedavileri süren diğer yaralıların da kimliklerinin belirlenmesine çalışıldığı belirtildi.



'Kamyonu yatırmadım'



Kazadan yara almadan kurtulan ve gözaltına alınan kamyon şoförü Kemal Çar'ın ilk ifadesinde, frenin patladığını, diğer araçlara zarar vermemek için kamyonu yana yatırmak istediğini ancak başaramadığını söylediği öğrenildi.