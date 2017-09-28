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Freni boşalan TIR apartmana çarptı: 5 yaralı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Orhangazi İlçesi'nde yokuş inerken freni boşalan TIR, alt yola uçup bir apartmanın duvarına çarptı

28 Eylül 2017 20:08

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA) - BURSA\'nın Orhangazi İlçesi\'nde yokuş inerken freni boşalan TIR, alt yola uçup bir apartmanın duvarına çarptı. Kazada, araçtan atlayan TIR şoförü ile bu sırada mahallede kaldırım taşı döşeyen 4 işçi yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Orhangazi İlçesi Hürriyet Mahallesi Kale Yolu bağlantısında meydana geldi. Fındıklı Yolu üzerindeki bir maden ocağından yüklediği 28 ton kireç taşı ile yola çıkan 49 yaşındaki Şadi Sevim yönetimindeki 34 FD 5565 plakalı TIR, Hürriyet Mahallesi\'ne doğru inerken freni boşaldı. Hızla ilerleyen TIR\'ın şoförü, araçtan atladı. Alt yola uçan TIR, bir apartmanın duvarına çarparak yan yattı.
Kazada, şoför Şadi Sevim ile TIR\'ın uçtuğu yolda kaldırım çalışması yapan 22 yaşındaki Gökhan Yıldırım ve 21 yaşındaki Mustafa Yaşar ile Afgan uyruklu olduğu belirlenen ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen 2 işçi, etrafa saçılan kireç taşlarının isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılar, olay yerine sekv edilen ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazanın ardından mahalle sakinleri, ağır tonajlı kamyonların mahalleden geçişine ve maden ocağı işletme sahiplerine tepki gösterdi. 
Orhangazi Kaymakamı Dr.Yalçın Yılmaz ve Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin de kaza yerine gelerek bilgi aldı. 

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