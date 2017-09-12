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Freni boşalan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

Ercan BUBER/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA)-KOCAELİ'nin Karamürsel İlçesi'nde frenleri boşalan otomobil, elektrik direğine çarptı

12 Eylül 2017 17:46

Ercan BUBER/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA)-KOCAELİ\'nin Karamürsel İlçesi\'nde frenleri boşalan otomobil, elektrik direğine çarptı. Otomobile sıkışan sürücü itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Kaza Cumhuriyet Caddesi\'nde meydana geldi. 61 yaşındaki Zeki Özçiçek yönetimindeki 41 H 1179 plakalı otomobil ile hareket halindeyken aracın freni boşalınca sürücü otomobilin kontrolünü kaybederek elektrik direğine çarptı. Sürücü çarpmanın şiddetiyle otomobil içersinde sıkıştı.Kazayı görenler 112 ve polisi arayarak yardım istedi. Kaza yerine itfaiye kaza kırım ekibi de sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla sıkışan sürücü çıkartılarak ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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