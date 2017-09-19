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Freni boşalan kamyonet 10 araca çarparak durabildi

Kazada can kaybı yaşanmazken araçlarda maddi hasar oluştı

19 Eylül 2017 03:57

Bursa'daBursa'da yokuş aşağı inerken freni boşalan kamyonet bir evin doğalgaz borusuna ve park halindeki otomobillere çarptıktan sonra durabildi. Dehşet dolu dakikaların yaşandığı kazada yaralanan olmazken, toplam 10 araç zarar gördü.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Hamam Caddesinde meydana geldi. Uludağ yolundan Çekirge yönüne giden 53 yaşındaki Hamza Kaya yönetimindeki kamyonet, Hamam Caddesine geldiği sırada freninin patlaması nedeniyle kontrolden çıktı. Yokuş aşağı hızla giden kamyonet, ilk önce bir hafif ticari araca, daha sonra bir binaya ait doğalgaz borusuna çarptı. Ardından yolda park halinde bulunan iki araca çarparak durabildi. Kamyonetin çarptığı iki araç da savrularak önlerinde park halinde bulunan diğer araçlara vurdu. Kazada toplam 10 otomobil zarar gördü. Kazada şans eseri araçlarda kimse bulunmazken, kamyon sürücüsü Hamza Kaya, kısa süreli şok yaşadı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kazalar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kamyonetin geldiği sırada hafif ticari aracın bagajına eşya yükleyen ailenin son anda kamyonetten kaçtıkları görülüyor. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, tek yönlü olan caddeyi trafiğe kapatırken Bursagaz ekipleri caddenin doğalgaz vanasını kapattıktan sonra çalışmalara başladı. Araçların çekilmesi ve Bursagaz ekiplerinin çalışmalarının ardından cadde trafiğe tekrar açıldı.

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