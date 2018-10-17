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Freni boşalan kamyon paniğe sebep oldu

Halil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA) - TOKAT’ta frenleri boşalan pancar yüklü kamyon, sürücü Samet Yıldırım’ın (28) çabalarıyla her hangi bir kazaya yol açmadan durduruldu

17 Ekim 2018 03:52

Halil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA) - TOKAT’ta frenleri boşalan pancar yüklü kamyon, sürücü Samet Yıldırım’ın (28) çabalarıyla her hangi bir kazaya yol açmadan durduruldu.
Olay, gece 23.00 sıralarında kent merkezi girişinde meydana geldi. Merkeze bağlı Çamlıbel beldesinden yüklediği pancarları Turhal Şeker Fabrikası\'na götürmek üzere yola çıkan Samet Yıldırım’ın kullandığı 38 BJ 429 plakalı kamyon, Kızıliniş mevkiinde rampadan inerken frenleri boşaldı. Uygulama noktasından hızla geçen kamyonu fark eden polis ekipleri harekete geçti. Hızla şehir merkezine ilerleyen kamyon büyük korkuya sebep oldu. Frenleri boşaldıktan sonra yol üzerindeki bariyerlere de çarpan kamyon İl Jandarma Komutanlığı lojmanları önünde sürücü Samet Yıldırım’ın çabasıyla durduruldu. Durduktan sonra kamyondan dumanlar yükselmeye başladı. Olay sonrası şoka giren sürücü Yıldırım’ı polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri balatalarından duman yükselen kamyonu yangın ihtimaline karşı kontrol etti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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