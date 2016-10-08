Freni boşalan kamyon evin içine girdi; enkaz altında kalan hamile kadın hayatını kaybetti

Malatya'da freni boşalan bir kamyon bir evin duvarını kırarak hamile 7 aylık hamile bir kadını ezdi. Kazada evde bulunan 6 kişi de yaralandı.

Battalgazi İlçesi Beydağı Mahallesi TOKİ yolu inişine gelen Mustafa Cansız kamyonun fren sisteminin boşaldığını görünce aracı durdurmak istedi. Ancak, kamyon hızla bir evin içine girdi.

Evde 6 Suriyeli ile 3 misafirlerinin bulunduğu belirlendi.

Kazada kamyon şoförü Mustafa Cansızın ile evdeki aralarında 1 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Karnında 7 aylık bebeği ile ölen Suriyeli kadının duvarı yıkılan evin enkazı altında kaldığı belirtildi.