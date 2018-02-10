Freni boşalan işçi servisi eve çarptı: 17 yaralı

Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE (Bartın), (DHA)- BARTIN\'ın Kurucaşile ilçesinde, yol yapımında çalışan işçileri taşıyan minibüs, freninin boşalması sonucu evin duvarına çarptı. Kazada yaralanan 17 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kaza öğle saatlerinde, Bartın ve Kurucaşile arasındaki yolun Kanatlı köyü mevkiinde meydana geldi. Kurucaşile\'de yol inşaatında çalışan işçileri taşıyan İsmail Becer yönetimindeki 67 DT 974 minibüs, rampadan indiği sırada freni boşaldı. Kontrolden çıkıp, yol kenarında bulunan Yılmaz Küheylan\'a ait 2 katlı evin duvarına çarparak durabilen minibüsteki sürücü birlikte ile 16 işçi yaralandı. Olay yerine gelen AFAD, itfaiye ve 112 Acil ekipleri minibüsün içinden yaralıları çıkardı. Vücudunda kırıklar oluşan İhsan Demir\'in (30) üşümemesi için arkadaşları ve AFAD görevlileri, montlarını çıkararak, yaralının üzerine serdi. Yaralının serumunu da tutan işçiler, arkadaşlarının başından ayrılmadı.

Kazada yaralanan İsmail Becer, İhsan Demir, Emrullah Matur, Onur Güler, Osman Güler, İdris İşler, Hasan Toksun, Ercan Matur, Deniz Matur, Ertuğrul Gürer, Tugay Matur, Turgut Matur, Uğur Matur, Önal Matur, Ali Gürer, Lokman Gürer ve Yusuf Matur kaldırıldıkları Bartın Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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