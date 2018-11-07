Freni boşalan engelli aracı, hafif ticari araçla çarpıştı: 1 yaralı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, rampadan inerken freni boşalan Erol Aşık\'ın kullandığı elektrikli engelli aracı, hafif ticari araca çarptı. Devrilen engelli aracın altında kalan Aşık yaralandı.
Kaza, İzmit Kadıköy Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı\'nda meydana geldi. Rampadan inen Erol Aşık (55) yönetimindeki elektrikli engelli aracı, freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Araç, karşı yönden gelen Necati Karakuş yönetimindeki 41 NK 101 plakalı hafif ticari araca çarptı. Refüje savrulan engelli aracındaki sağ bacağından engelli Erol Aşık yaralandı. Çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Erol Aşık, Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, hafif ticari aracın sürücüsü Necati Karakuş\'un ifadesini aldı. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım, yaklaşık yarım saat kontrollü sağlandı.
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