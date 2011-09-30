-Freni boşalan çöp kamyoneti denize düştü ANTALYA (A.A) - 30.09.2011 - Antalya'da freni boşalan çöp kamyoneti 25 metre yükseklikteki falezlerden denize düştü. Kamyonetten atlayan sürücü ve 2 temizlik işçisi yara almadan kurtuldu. Kaleiçi Yat Limanı'na seyir halinde olan Yaşar Güney'in kullandığı 16 ER 827 plakalı çöp kamyonetinin, varyanttan indiği sırada freni boşaldı. Varyantlardaki tel korkuluklara çarpan kamyonet, 25 metre yüksekliğindeki falezlerden denize düştü. Kamyonetten atlayan Sürücü Yaşar Güney ile temizlik işçileri Adem Avcıoğlu ve Hasan Keskin, kazadan yara almadan kurtuldu. Denize gömülen kamyoneti sudan çıkartmak amacıyla olay yerine vinç geldi. Vincin sarkıttığı kancalar dalgıçlar tarafından sulara gömülen kamyonete takıldı. Yapılan ilk deneme, kancaların takıldığı kamyonetteki demirin kopması sonucu başarısızlıkla sonuçlandı. Muratpaşa Belediyesine hizmet veren bir taşeron firmaya ait kamyonet ikinci denemede denizden çıkartıldı.