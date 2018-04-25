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Freni boşalan araç ormanlık alana uçtu: 1 yaralı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde el freni boşalan hafif ticari aracın 15 metreden ormanlık alana düştüğü kazada, Mustafa Acar (76) yaralandı

25 Nisan 2018 20:07

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Şehzadeler ilçesinde el freni boşalan hafif ticari aracın 15 metreden ormanlık alana düştüğü kazada, Mustafa Acar (76) yaralandı.
Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında, İshak Çelebi Mahallesi Spil Dağı yolu üzerinde meydana geldi. Çeşmeden su almak isteyen sürücü Yılmaz Acar (46), 45 ACR 97 plakalı hafif ticari aracını yol kenarına park etti. Sürücü Acar çeşmeden su doldururken, araç geri kaymaya başladı. Sürücü Acar\'ın araçta bulunan annesi Naihe Acar (75) ile babası Mustafa Acar, korkulu anlar yaşadı. Acar, yaklaşık 20 metre geri giden araçtan annesini çıkarmayı başardı. Ancak yol kenarından şarampole düşüp, 15 metreden ormanlık alana uçan araçtan çıkamayan Mustafa Acar yaralandı. Yaralı Mustafa Acar, ambulansla Manisa Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Mustafa Acar\'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Bir ağaca takılı kalarak dimdik duran araç ise çekiciyle düştüğü yerden kurtarıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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