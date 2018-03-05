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Fren yerine gaza basınca leblebi dükkanına girdi

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM’un Osmancık, ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil, leblebi satışı yapılan iş yerine girdi

05 Mart 2018 14:17

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM’un Osmancık, ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil, leblebi satışı yapılan iş yerine girdi.
Olay, Samsun-İstanbul  D-100 Karayolu Çorum\'un Osmancık ilçesinde meydana geldi. İşletmeciliğini Ali Dölcü’nün yaptığı leblebi dükkanına alışveriş yapmak için gelen Mehmet Buğday (70), 34 SZ 8369 plakalı aracını park etmek için iş yeri önüne yaklaştı. Otomatik vites olan otomobil, sürücüsü Buğday\'ın iş yeri önüne gelince fren yerine gaza basması sonucu dükkandan içeri girdi. Otomobil sürücüsü ve o anda dükkanda olanlar kazayı yara almadan atlattı. Otomobil ve iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi. Olay güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

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