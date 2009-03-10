Fren tuttu dolar 1.77’ye geriledi

Dolar ihalesine 141 milyon dolar teklif geldi



Dolar ihalesi sonrasında dolar bir ara 1.7620 liraya geriledi Dolar ihalesi sonrasında dolar bir ara 1.7620 liraya geriledi

Bankalararası piyasa

Doların seyrinde 'dış faktörler' en önemli etken

En çok Türk Lirası kaybetti



Bir ayda yüzde 13 eridi

Borsada günlük artış 1.13

Faiz

Parite

Asya ve Avrupa borsaları

New York Borsası, güne yükselişle başladı

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları yükseldi

Son günlerde yönünü yukarı çeviren dolar, tüm dünyada dolara yönelik talebin artmasıyla dün 1,82'yi de aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Geçen hafta başında 1,73'le üç ayın zirvesini gören dolar, otomotiv devi General Motors’un 'iflas başvurusunda bulunabilirim' açıklamasıyla cuma 1,79'un da üzerine çıktı.İstanbul serbest piyasada akşam saatlerinde doların satış fiyatı 1,7700, Euro’nun satış fiyatı 2,2600 liraya geriledi.Kapalıçarşı'da 1,7600 liradan alınan dolar 1,7700 liradan satılıyor. 2,2500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 2,2600 lira düzeyinde bulunuyor.Serbest piyasada önceki kapanışta 1,8020 lira olan dolar güne 1,7980 liradan, 2,2760 lira olan Euro 2,2800 liradan başlamıştı.Doların global piyasalardaki değer kaybını vurgulayan HSBC Stratejisti Fatih Keresteci, "Türkiye cephesinde Merkez Bankası'nın hem satım ihalesi açması hem de sözlü olarak doğrudan müdahale sinyali vermesi dolar/TL kurundaki tek yönlü hareketin sonlanmasına yol açtı. Sabah saatlerinde uzun pozisyonların bozulması sayesinde dolar/TL 1,79'lu rakamlara geriledi. Bu gelişmede Euro/dolar paritesindeki yükseliş ve küresel hisse senedi piyasalarındaki tepki alımları da etkili oldu" dedi.Merkez Bankası'nın bugünden itibaren yeniden başlattığı döviz satım ihalesinde teklif 141 milyon dolar, satış tutarı 50 milyon dolar oldu.İhalede oluşan en yüksek fiyat 1.7861 TL olurken sırasıyla en düşük ve ortalama fiyatlar 1.7810 TL ve 1.7822 TL oldu. İhaleye gelen tekliflerin ortalaması ise 1.7779 TL olarak gerçekleşti. İhale sonrasında dolar 1,7620 liraya kadar geriledi.Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 14.55 itibarıyla, alışta en düşük 1,7710 TL, en yüksek 1,7785 TL, satışta en düşük 1,7840 TL, en yüksek 1,7935 TL seviyesinde bulunuyor.Doların bundan sonraki seyri için diğer gelişmekte olan ülkelerin para birimleri ve uluslararası sermaye hareketlerinin takip edileceği belirtiliyor. Dışarıdaki olumsuz haber akışının devam etmesi ve içeride döviz tevdiat hesaplarında çözülme olmaması durumunda, yukarı yönlü hareketin sürebileceği düşünülüyor. Öte yandan günlük 50 milyon dolarlık satım ihalesinin birkaç gün piyasa üzerinde etkili olmayabileceği, etkinin görülmesi için uzun süre gerekebileceği de öngörüler arasında. Bu arada döviz satım ihalesi açmaya karar veren Merkez'in rezervlerini harcamasının çok mantıklı olmadığı yorumları da yapılıyor.Son bir haftalık süreçte dolara karşı Türk Lirası yüzde 6 değer kaybetti. Lira bu performansıyla dolara karşı değer kaybeden para birimleri arasında ilk sıraya yerleşti. TL'nin dolara karşı son bir haftadaki kaybı yüzde 6'nın üzerine çıktı.En çok değer kaybını gelişmekte olan ülkelerin para birimleri yaşadı. Türkiye'yi yüzde 4.5'luk kayıpla Güney Afrika Randı ve yüzde 2.5 ile Şili Pesosu izledi. Macaristan Forinti yüzde 2.3, Arjantin Pesosu yüzde 2, Hindistan Rupisi yüzde 1.6, Polonya Zlotisi ve İsrail Şekeli yüzde 1.3 değer kaybetti.TL'nin dolar karşısındaki son bir aylık seyri de trendin yukarı olduğunu ortaya koyuyor. 9 Şubat'ta 1,6060 düzeyinde olan dolar dün 1,82'yi görünce, bir aylık kayıp yüzde 13 oldu.Yurtdışındaki gelişmelere bağlı olarak doların yönünün kısa vadede yukarı olacağı belirtiliyor.İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,13 oranında değer kazandı.İMKB Ulusal 100 Endeksi, günün tamamında 260,96 puan artarak 23.315,43 puandan kapandı.3 Kasım 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,07 puan düşerek yüzde 15,25'e indi. Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 16,99'dan kapandı. Bu kağıdın dün kapanıştaki basit getirisi yüzde 16,08, bileşik getirisi yüzde 15,32 olmuştu.Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,2797, sterlin-dolar paritesi 1,3885, yen-dolar paritesi ise 98,13 düzeyinde seyrediyor.Nikkei Endeksi, yüzde 0,44 oranında değer kaybederek, 7.054,98 puandan kapandı.Tokyo Menkul Kıymetler Borsası dün rekor düşüşle kapanmıştı. Nikkei Endeksi dün, 26 yılın en düşük endeks değerinden kapanmıştı.Malezya ve Filipinlerde de borsa geriledi.Hong Kong, Güney Kore, Çin, Avustralya ve Singapur'da borsa yükseldi.Avrupa'da FTSE 100 Endeksi yüzde 1,20, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 1,64 ve Fransa'da CAC Endeksi de yüzde 1,18 yükseldi.Brüksel'de borsa yüzde 2,27, Madrid'de yüzde 0,85'e çıktı.Borsanın açılışında, düne göre, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1,81 artarak 6,665.65 puan oldu.Açılışta, Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 2 değer kazanarak 1,293.98 puana ulaştı.ABD tipi hafif ham petrolün Nisan teslimi fiyatı 58 sent artarak varili 47,65 dolardan satılırken, Londra'da Brent tipi ham petrol de 1,06 dolar değer kazanıp varili 45,19 dolardan işlem görüyor.