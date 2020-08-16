Freiburg ve Getafe, Fatih Kuruçuk'u istiyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük formasıyla Süper Lig'e yükselen ve 27 maçta 5 gol atan 22 yaşınaki stoper Fatih Kuruçuk'a Freiburg ve Getafe talip oldu. Fatih Karagümrük gelecek sezon sözleşmesi sona erecek oyuncu için 1 milyon Euro talep ediyor.

Gelecek sezon sözleşmesi sona erecek 22 yaşındaki stoperi Bundesliga ekibi Freiburg ve La Liga takımı Getafe gündemine aldı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da durumunu yakından takip ettiği Fatih Kuruçuk için kulübü Fatih Karagümrük 1 milyon Euro bonservis talep ediyor. Karagümrük sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncusunu bu sezon para kazanarak elden çıkarma peşinde.

TFF 1. Lig'de Fatih Karagümrük ile bu sezon 27 karşılaşmada forma giyen 1.90 boyundaki stoper 5 maçta gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekmiş ve takımının Süper Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olmuştu.

2008 yılında futbola Bucaspor'da başlayan başlayan 1998 doğumlu oyuncu daha sonra Göztepe ve kiralık olarak Fethiyespor formaları giydi.