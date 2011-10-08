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Freeman kulüp kapattı

Bir film projesi görüşmesi için Türkiye’ye gelen Hollywood yıldızı Morgan Freeman, İstanbul da Nardis Jazz Club’da eğlendi.

08 Ekim 2011 03:00

 T24- Bir film projesi görüşmesi için Türkiye’ye gelen Hollywood yıldızı Morgan Freeman, İstanbul ziyaretinde caz kulübü Nardis Jazz Club’da eğlendi.


Hürriyet'in haberine göre, mekânı kapatan ünlü aktör, beş saat boyunca yemek yiyip müzik dinledi. Kulübe girer girmez müzisyenlerle tek tek tanışan ve enstrümanlarıyla ilgili bilgi alan Freeman, kendisinin de bir dönem gitar ve saksofon çalmaya merak sardığını söyledi. Sanatçı, Sibel Köse ve Önder Focan’ın performanslarını çok beğendiğini de dile getirdi.



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