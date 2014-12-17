Freedom House'tan çağrı: Türkiye'nin AB üyelik süreci dondurulsun!

ABD'nin saygın düşünce kuruluşlarından Freedom House'un Avrasya Uzmanı Nate Schenkkan, Avrupa'ya çağrı yaparak "Türkiye'nin katılım sürecinin dondurmanın tam zamanıdır" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Nate Schenkkan, Freedom House'un internet sitesinin 'blog' bölümünde 'Türkiye'nin Avrupa'daki Sonu' başlıklı bir yazı kaleme aldı. 16 Aralık tarihli yazıda, öncelikle geçtiğimiz yıl 17 Aralık'ta başlayan yolsuzluk operasyonu süresinde yaşananlar hatırlatıldı. Schenkkan, geçtiğimiz pazar günü düzenlenen 14 Aralık operasyonunun ise 17 Aralık'ın "intikamı" olduğunu belirtti.

Medyaya çağrı

Yazıda Türk medyasına ve kamuoyuna da seslenen Schenkkan, "Bu baskıyı durdurmak Türk medyasına ve sivil toplum kuruluşlarına düşüyor. Gerçek şu ki, artık dış aktörler Türkiye üzerindeki tüm etkisini kaybetti" ifadelerini kullandı.



14 Aralık operasyonun ardından AB'den gelen kınama açıklamasına Erdoğan'ın "Kendi fikrinizi kendinize saklayın" diye yanıt verdiğini söyleyen Nate Schenkkan, "En azından Türkiye'nin üyeliğini destekleyen bir Avrupa Parlamentosu üyesi Türkiye'nin adaylığının resmi olarak dondurulmasını teklif etti. Bu sert adımı atmanın zamanı geldi" dedi.

'Süresiz olarak Avrupa'nın dışında bir Türkiye'

Kendisinin de Türkiye'nin AB üyeliğini destekleyenlerden biri olduğunu belirten Nate Schenkkan, "Ancak bu hükümetle Türkiye'nin bir Avrupa vizyonu hiçbir zaman ileriye gitmeyecek. Üyelik sürecini dondurmanın ve süresiz olarak Avrupa'nın dışında kalacak bir Türkiye'ye hazırlanmanın zamanı geldi. Bu ülke için demokratik bir gelecek hayali kuranların, bu hedefi desteklemek için daha farklı şekilde düşünmeleri gerekiyor" ifadeleriyle yazısını noktaladı.