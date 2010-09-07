T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Free Shop limitleri artırıldı

Havalimanları ve sınır kapılarında bulunan gümrüksüz satış mağazalarında (Free Shop) alışveriş limitleri artırıldı.

07 Eylül 2010 03:00

T24- Havalimanları ve sınır kapılarında bulunan gümrüksüz satış mağazalarında (Free Shop) alışverişler limitleri artırıldı.


Habertürk'ün haberine göre, bir süre önce limitler düşürülmüş ve Türkiye'de Free Shop işleten şirketler mağdur oldukları gerekçesiyle limitlerin yeniden eski haline getirilmesi için girişimlerde bulunmuşlardı. Şirketler, limitlerin artırılmaması halinde de zararlarının karşılanmasını istemişti. Bunun üzerine harekete geçen ilgili birim, yeni düzenleme yaptı ver gümrüksüz satış mağazalarında dünden itibaren limit artırımına gidildi. Bununla Türkiye'ye giriş yapan bir yolcu, parfüm olarak 1000 ml ve 2 kilogram çikolata satın alabilecek.


Bir yolcu 3 karton sigara, yüzde 22'den fazla alkol içeren 1 litre içki ile birlikte yüzde 22'den az alkollü olan 2 litre içki alabilecek. Yolcular yüzde 22'den az alkol içeren ürünler için de 3 litre satın alabilecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24