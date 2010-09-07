Free Shop limitleri artırıldı

T24- Havalimanları ve sınır kapılarında bulunan gümrüksüz satış mağazalarında (Free Shop) alışverişler limitleri artırıldı.





Habertürk'ün haberine göre, bir süre önce limitler düşürülmüş ve Türkiye'de Free Shop işleten şirketler mağdur oldukları gerekçesiyle limitlerin yeniden eski haline getirilmesi için girişimlerde bulunmuşlardı. Şirketler, limitlerin artırılmaması halinde de zararlarının karşılanmasını istemişti. Bunun üzerine harekete geçen ilgili birim, yeni düzenleme yaptı ver gümrüksüz satış mağazalarında dünden itibaren limit artırımına gidildi. Bununla Türkiye'ye giriş yapan bir yolcu, parfüm olarak 1000 ml ve 2 kilogram çikolata satın alabilecek.





Bir yolcu 3 karton sigara, yüzde 22'den fazla alkol içeren 1 litre içki ile birlikte yüzde 22'den az alkollü olan 2 litre içki alabilecek. Yolcular yüzde 22'den az alkol içeren ürünler için de 3 litre satın alabilecek.