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Dünya

"Free Britney" hareketi için kısmi zafer: Babası, Britney Spears'ın mülklerindeki bazı haklarını kaybetti; vasiliği paylaşmak zorunda kalacak

12 Şubat 2021 13:43

Şarkıcı Britney Spears'ın uzun yıllardır maddi ve kişisel yaşamının kontrolünü elinde bulunduran babasının vasilik durumuna ilişkin görülen duruşmada, ünlü şarkıcının bazı mülklerinde babasının hakları kaldırıldı. 

The New York Times'ın geçen hafta çıkardığı "Framing Britney Spears" belgeseli ve hayranlarının aylardır sürdürdüğü "Free Britney" hareketinin ardından görülen duruşmada, babasının 13 yıl süren vasilik durumu yeniden ele alındı. 

39 yaşındaki Spears'ın avukatları, mahkemeye başvurarak babasının vasiliğinin kaldırılmasını talep etmiş, şarkıcının "babasından korktuğunu" ve kontrol onun elinde olduğu sürece kariyerine devam etmeyeceğini belirtmişti. 

Hakim, kasım ayında görülen duruşmada Jamie Spears'ı vasi olarak çekmeyi reddetmiş ancak Bessemer Trust isimli bir başka vasi eklemişti. 

Dün görülen duruşmada ise Jamie Spears, ünlü şarkıcının bazı mülkleri üzerindeki haklarını kaybetti. Jamie Spears, vasilik durumuna Bessemer Trust ile eşit bir şekilde devam edecek ve kızının hayatı üzerinde tek başına kontrol sahibi olamayacak. 

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