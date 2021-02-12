"Free Britney" hareketi için kısmi zafer: Babası, Britney Spears'ın mülklerindeki bazı haklarını kaybetti; vasiliği paylaşmak zorunda kalacak

"Free Britney" hareketi ne istiyor?

ABD'de vasilik durumu kişinin kendi kararlarını veremeyeceği sonucuna ulaşıldığında görevlendirilen bir kişinin onun hayatında maddi ve tıbbi süreçleri kontrol etmesi anlamına geliyor. Genelde yaşlılar ya da

ruh sağlığı sorunu olan kişiler için uygulanan sistemin geçirdiği sağlık sorunlarının ardından albüm çıkaran, turneye çıkan, dizilerde konuk oyuncu olarak rol alan Britney Spears için hâlâ sürüyor olması hayranlarının tepkisini çekiyor.

Spears kendisini merak eden hayranlarına sık sık sosyal medyadan "İyiyim" mesajı verse de Free Britney kampanyası internet üzerinden yüz binlerce imza toplamıştı.