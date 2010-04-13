Freddy Krueger kabusu dönüyor

T24- T24-

Filmin güncellenen yeni uyarlaması, 21 Mayısta vizyona girecek. Senaryosunu Wesley Strick ve Eric Heisserer'ın yazdığı filmin yönetmenliğini, ödüllü müzik klibi ve reklam filmi yönetmeni Samuel Bayer üstendi.Filmde, ''Freddy Krueger'' rolünü, bugüne kadar çekilen 7 seride canlandıran Robert Englund'un yerine Jackie Earl Haley üstlendi.Rüyaları Freddy yüzünden kabusa dönen gençleri Kyle Gallner, Katie Cassidy, Rooney Mara, Thomas Dekker ve Kellan Lutz canlandırırken, diğer rollerde ise Clancy Brown ve Connie Britton yer aldı. (aa)