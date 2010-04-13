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Yaşam

Freddy Krueger kabusu dönüyor

13 Nisan 2010 03:00

T24-  Fötr şapkası, kırmızı-yeşil çizgili kazağı ve dört bıçaklı eldiveni ile elm sokağında korku salan Freddy Krueger, çağdaş bir uyarlama ile tekrar beyazperdeye gelecek. Warner Bros Türkiye'den alınan bilgiye göre, korku klasiği ''Elm Sokağında Kabus/A Nightmare On Elm Street'', yönetmen Wes Craven'in 1984 yılında büyük ilgi ile karşılanan aynı adlı hit korku filminde yarattığı karakterlerden uyarlandı.


Filmin güncellenen yeni uyarlaması, 21 Mayısta vizyona girecek. Senaryosunu Wesley Strick ve Eric Heisserer'ın yazdığı filmin yönetmenliğini, ödüllü müzik klibi ve reklam filmi yönetmeni Samuel Bayer üstendi. 


Filmde, ''Freddy Krueger'' rolünü, bugüne kadar çekilen 7 seride canlandıran Robert Englund'un yerine Jackie Earl Haley üstlendi.


Rüyaları Freddy yüzünden kabusa dönen gençleri Kyle Gallner, Katie Cassidy, Rooney Mara, Thomas Dekker ve Kellan Lutz canlandırırken, diğer rollerde ise Clancy Brown ve Connie Britton yer aldı. (aa)

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