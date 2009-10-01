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Kültür-Sanat

Freddy geri dönüyor!

Samuel Bayer, Freddy Krueger'in 7 film serisini toplayıp, "A Nightmare On Elm Street" adıyla yeniden beyazperdeye uyarlıyor.

01 Ekim 2009 03:00

Samuel Bayer, Freddy Krueger'in korkunç hikayelerinden oluşan 7 filmden oluşan seriyi toplayıp, "A Nightmare On Elm Street" adıyla yeniden beyazperdeye uyarlıyor.

Daha önce bir çok müzisyenin/müzik grubunun video kliplerinde, DVD ve belgesel çekimlerinden yönetmenlik yapmış New Yorklu sinemacı Samuel Bayer, Freddy Krueger'in korkunç hikayelerinden oluşan 7 filmden oluşan seriyi toplayıp, "A Nightmare On Elm Street" adıyla yeniden beyazperdeye uyarlıyor. "Little Children" adlı yapımla 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' dalında Oscar adayı olan Jackie Earle Haley'in can vereceği 'Freddy' karakteri, korku filmi sevenlerden ziyade, serinin sadık izleyicilerince merakla bekleniyor.
2010, Nisan sonunda Amerika'da gösterime girmesi beklenen filmden ilk trailer yayınlandı.

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