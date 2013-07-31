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Kültür-Sanat

Michael Jackson ve Freddie Mercury'nin üç düeti yayınlanacak

'Popun kralı' Michael Jackson ile rock grubu Queen'in efsanevi solisti Freddie Mercury'nin düet yaptığı üç şarkı birkaç ay içinde yayınlanacak

31 Temmuz 2013 20:02

Queen grubunun gitaristi Brian May, Michael Jackson ve Freddie Mercury tarafından 1983'te kaydedilen üç şarkının kısa süre içinde piyasaya çıkacağını açıkladı.

May, Queen grubunun diğer üyesi Roger Taylor ve yapımcı William Orbit'le birlikte, “daha önce yayınlanmamış” bazı kayıtlar üzerinde çalışıyordu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Brian May bu deneyimi, “heyecan verici, zorlu, duygusal yükü ağır ancak çok keyifli” diye tanımladı.

Michael Jackson ve Freddie Mercury'nin düetlerinin Jackson'ın California'daki evinde bulunan stüdyoda kaydedildiği belirtiliyor.

 

Birkaç ay içinde çıkacak

 

Brian May, hazırladığı blogda "Freddie'nin şarkı söylediği yayınlanmamış kayıtlar konusuna gelince, ilginçtir ki, ben de bu akşam William Orbit'le birlikte bu kayıtların bazıları üzerinde çalışıyordum. Hâlâ yapılacak işler var ama umuyorum bir kaç ay içinde dinleme imkânınız olacak" diye yazdı.

May, 2011 yılında, Michael Jackson'ın Queen ve Freddie Mercury'le yaptığı kayıtları piyasaya çıkarmak için Jackson'ın varislerinden izin aldığını da belirtti.

Milyonlarca hayranı olan, albümleri dünya çapında satılan sanatçılardan Michael Jackson 2009 yılında aldığı yüksek dozdaki ilaçlar nedeniyle, Freddie Mercury ise 1991 yılında AIDS nedeniyle yaşamını yitirdi.

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