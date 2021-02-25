Frasier geri dönüyor; başrolde yine Kelsey Grammer olacak

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90'lı yılların ünlü sit-com'larından Frasier, ekranlara geri dönüyor. Bir tavsiye programı sunan snop bir radyo programcısının hikayesini anlatan dizi, Paraount+ platformunda tekrar başlayacak.

Yeniden başlayacak olan dizide Dr. Frasier Crane rolünü tekrar Kelsey Grammer oynayacak.

CBD Stüdyoları Başkanı David Stapf, "Uzun süredir Frasier hayranları dizinin geri dönmesi için çağrı yapıyordu. Bu istekleri karşılandı" dedi.

Grammer, "Dr. Frasier Crane'in devam eden hikayesinin bir sonraki bolümünü paylaşacak olmaktan çok memnun olduğunu ifade etti.

1993-2004 yılları arasında 263 bölümü yayınlanan Frasier dizisi 5 defa üst üste "En İyi Komedi Dizisi" dalında Emmy kazanmıştı. Dizinin hangi tarihte başlayacağı açıklanmadı.