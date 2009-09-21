Fransızlarla kavga mı edeyim?

Sezen Aksu, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 'Türk Mevsimi' etkinliğine katıldı.



Fransa'da devam eden "Türkiye Mevsimi" kapsamında düzenlenen "Ramazan Geceleri" etkinlikleri ünlü Chatelet Tiyatrosu'nda sona erdi. İftar yemeği ile birlikte kukla ve semazen gösterilerinin de yer aldığı gecede Türk sanatçılar Parislilere müzik ziyafeti çekti. Resmi temaslar için Paris'te bulunan Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Eğemen Bağış ve Paris Belediye Başkanı Bertrand Delaone'nin de izleyiciler arasında yer aldığı geceye ünlü sanatçı Sezen Aksu damgası vurdu. Fahir Atakoğlu'nun piyanosuyla eşlik ettiği Sezan Aksu, seyircilere eski ve yeni şarkılarından örnekler sundu.



İngilizce selamladı



Konserde İngilizce konuşarak seyircileri selamlayan Sezen Aksu "söylediği şarkılarla, herkesin kendisini mutlu hissetmesini istediğini" söyledi. Ramazan gecesi etkinliklerinde programın yoğun olması nedeniyle konserini kısa kesmek zorunda kalan Aksu'yu izleyiciler, alkış yağmuruna tutarak, tekrar sahne almasını istedi. Kendisinin de konsere devam etmek istediğini, ancak diğer sanatçılara saygısızlık etmek istemediğini söyleyen Aksu, program yönetmeninden istek parçası için izin istedi.



Yönetmen reddetti



Yönetmenin izin vermemesi üzerine seyircilerin tepkisine espri ile karışık cevap veren Aksu, "Benim burada tek başıma bütün Fransızlarla kavga etmemi mi istiyorsunuz" dedi. Sezen Aksu yoğun istek üzerine yine sevilen parçalarından birisinin son bölümünü okuyarak sahneden ayrıldı. Yine aynı gecede Hüsnü Şenlendirici ile birlikte "Taksim Trio," "Baba Zula," "Selim Sesler" ve "Kolektif İstanbul" grupları konser verdi. "Türkiye Mevsimi" etkinlikleri kapsamında, Fransa'da 9 ay süreyle, başta Paris olmak üzere 70'i aşkın kentte 400'ün üzerinde sanatsal ve kültürel faaliyetle Türkiye tanıtılıyor.

