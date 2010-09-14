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Yaşam

Fransızlar'ın aşkları yalanmış

Fransa'nın en eski ve en saygın araştırma kurumlarından birinin yaptığı araştırma, Fransızların ateşli aşık olduğu efsanesine büyük darbe indirdi.

14 Eylül 2010 03:00

T24 - Fransa'nın en eski ve en saygın araştırma kurumlarından birinin yaptığı araştırma, Fransızların ateşli aşık olduğu efsanesine büyük darbe indirdi.


Kamuoyu Yoklaması Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre, cinsel yaşamı hiç de parlak olmayan Fransız çiftlerin oranı dörtte üçten fazla.


Araştırmaya katılan her üç kadından birinden fazlası, eşiyle birlikte olmamak için başağrısı, yorgunluk ya da çocukların yakında olması gibi bahanelere başvurduğunu söyledi.


Yaklaşık olarak her altı erkekten biri de benzer bahaneler ileri sürdüklerini itiraf etti.


BBC Paris muhabiri Davis Chazan romantizmiyle ün salan Fransızların kendilerini çapkın, flörtçü ve diğer Avrupalılardan daha iyi aşık olarak gördüklerini söylüyor.


Ancak 1000'den fazla yetişkin arasında yapılan anket, bir zamanlar Fransız öpücüğüne ismini veren bu ulusun cinsel arzularında azalma olduğu izlenimini uyandırıyor.


Muhabirimiz bununla birlikte araştırmayı yaptıran ilaç firmasının Fransızların yardımına koşmaya hazır olduğunu bildiriyor.


Söz konusu firmanın cinsel yaşamlarını düzeltmek isteyen Fransız çiftler için bu ay bir bilgilendirme kampanyası düzenleyeceği kaydediliyor.


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