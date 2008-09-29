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Dünya

Fransızlara saldırıyı Hikmetyar üstlendi

Afganistan'da 10 Fransız askerinin öldüğü saldırıyı Hizb-i İslami grubunun lideri Gülbettin Hikmetyar üstlendi.

29 Eylül 2008 03:00

Afganistan'daki Hizb-i İslami grubunun lideri ve eski başbakanlardan Gülbeddin Hikmetyar, 18 Ağustosta başkent Kabil yakınlarında 10 Fransız askerinin öldürüldüğü saldırıyı üstlendi.

Afganistan'daki bir özel haber ajansının elde ettiği görüntülerde Hikmetyar, 18 Ağustosta Kabil yakınlarında kurulan pusuda 10 Fransız askerinin öldürülmesini üstlenirken, bu çatışmada 10 militanının öldüğünü kabulleniyor.

Hikmetyar, görüntülerde, çatışmada ölen militanların isimlerini tek tek sayarak, yakınlarına başsağlığı diliyor. Kabil'in 60 km kadar doğusundaki Sarubi bölgesinde bulunan Uzbin vadisinde iyi silahlanmış 140 ila 170 aşırı dinci militan tarafından kurulan pusuya düşen Fransız donanmasına bağlı 8. Hava İndirme Alayı 10 kayıp vermiş, 21 Fransız askeri de yaralanmıştı.

Afganistan'da Taliban rejiminin düştüğü 2001 sonundan bu yana uluslararası birliklere yönelik bu en ağır ve Fransa'da büyük üzüntü yaratan saldırı, daha önce Taliban militanları tarafından üstlenilmişti.


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