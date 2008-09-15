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Yaşam

Fransızlara 'piknik' vergisi geliyor

Piknikte kullanılan plastik tabak, çatal,kaşık ve bıçak, artık Fransızlara pahalıya mâl olacak.

15 Eylül 2008 03:00

Fransızlar, önümüzdeki yıldan itibaren çevreyi kirleten bu malzemeyi satın alırken ''piknik vergisi'' ödeyecek.

Fransa'nın sürdürülebilir kalkınmadan sorumlu bakanı Jean-Louis Borloo, RTL radyosuna yaptığı açıklamada, ''çevreyi korumak amacıyla, geri döndürülemez çöpe neden olan ürünlerin tüketimini düşürmek için bu vergiyi koyacaklarını'' söyledi.

Barloo, bir kilo plastik tabak, çatal, kaşık ve bıçak için 90 avro sent (1,60 YTL) ''piknik vergisi'' geleceğini bildirdi. Fransa'da kişi başına yılda 360 kilo çöp üretildiğini hatırlatan bakan, bu oranı düşürmeye çalıştıklarını söyledi.

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