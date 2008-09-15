Fransızlara piknik vergisi!

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Piknikte kullanılan plastik tabak, çatal, kaşık ve bıçak, artık Fransızlara pahalıya mal olacak. Fransızlar, önümüzdeki yıldan itibaren çevreyi kirleten bu malzemeyi satın alırken "piknik vergisi" ödeyecek.Çevre Bakanı Jean-Louis Borloo, RTL radyosuna yaptığı açıklamada, "çevreyi korumak amacıyla, geri döndürülemez çöpe neden olan ürünlerin tüketimini düşürmek için bu vergiyi koyacaklarını" söyledi. Barloo, bir kilo plastik tabak, çatal, kaşık ve bıçak için 90 Cent (1,60 YTL) "piknik vergisi" geleceğini bildirdi. Fransa’da kişi başına yılda 360 kilo çöp üretildiğini hatırlatan bakan, bu oranı düşürmeye çalıştıklarını söyledi.