'Fransızlara çatal kullanmayı biz öğrettik'

Polonya'nın Fransa ile yapmış olduğu askeri helikopter anlaşmasını iptal etmesinin ardından başlayan polemikte, Polonya Savunma Bakanı Yardımcısı Fransa'yı "kalitesiz" olmakla suçladı.

Savunma Bakanı Yardımcısı Bartosz Kownacki, bir televizyon programında "Bu insanlar (Fransızlar) çatal kullanmayı birkaç yüzyıl önce bizden öğrendi. Belki de şu an böyle davranmalarının nedeni budur" dedi.

Kownacki Fransa'yı Paris'te gelecek hafta yapılacak olan savunma fuarında, Polonya heyetine söz vermiş olduğu bedava konaklama ve ulaşım teklifini geri çekmekle de suçladı.

Polonya'nın önceki hükümeti, Nisan 2015'te, Fransa'dan 50 adet Airbus Caracal askeri helikopter satın almak için Paris ile prensipte anlaşmıştı.

Geçen yıl sonunda iktidara gelen Adalet ve Hukuk Partisi ise geçen hafta, bu anlaşmanın geçersiz sayılacağını açıkladı.

Sert tepki gösteren Fransa, Polonya ile savunma iş birliğinin gözden geçirileceğini belirtti ve Fransa Cumhurbaşkanı'nın Varşova'ya yapacağı ziyaret eptal edildi.

Airbus da yaklaşık 3 buçuk milyar euroluk anlaşmadan geri adım atan Polonya'yı, dava açmakla tehdit etti.

İktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi'nin sözcüsü, bakan yardımcısının açıklamasının "talihsiz" olduğunu belirtti.

Muhalefetteki Sivil Platform partisi, Kownacki'nin görevden alınması çağrısında bulundu.

Polonya ise anlaşmanın geçersiz sayılmasının "ekonomik nedenleri" olduğunu ve anlaşmanın düzeltilmesi için Fransa'ya yeterince zaman tanındığını açıkladı.

Polonya Ekonomi Bakanı Yardımcısı Radoslaw Domagalski-Labedzki de "Airbus'la görüşmelerin sonlandırılmasının duygusal tepkilere neden olması anlaşılabilir bir şey" açıklamasını yaptı.

Polonya Savunma Bakanı Antoni Macierewicz, ABD'li Lockheed Martin'in Polonya'daki Sikorsky fabrikasına bu yıl için 2, gelecek yıl için 8 adet helikopter siparişi verileceğini belirtti.

Kownacki'nin iddiasını, çatalın Fransa'da Kral III. Henry döneminde kullanılmaya başlamasına dayandırdığı tahmin ediliyor.

III. Henry Fransa Kralı olmadan önce 1573'te Polonya Kralı seçilmişti.

Bazı tarihçiler III. Henry'nin çatalla Polonya'da tanıştığını, bazıları ise bir Venedik ziyareti sırasında keşfettiğini savunuyor.

Çatalın ilk olarak 1000'li yılların başında Bizans İmparatorluğu'ndan güney Avrupa'ya yayıldığı, kuzey Avrupa'da kullanımının ise 1800'lerde yaygınlaştığı tahmin ediliyor.