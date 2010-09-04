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Dünya

FRANSIZLAR ROMANLAR VE GÖÇMENLER İÇİN YÜRÜDÜ PARİS (A.A)

04 Eylül 2010 20:31

-FRANSIZLAR ROMANLAR VE GÖÇMENLER İÇİN YÜRÜDÜ PARİS (A.A) - 04.09.2010 - Fransızlar, hükümetin Romanları toplu sınır dışı etmesini ve göçmenlerin ellerinden vatandaşlık haklarının alınmasını öngören yasa tasarısı hazırlığına karşı çıkmak için ülke genelinde protesto eylemleri düzenledi. Muhalefetteki sol partilerle yaklaşık 30 sivil toplum örgütü ve insan hakları derneği, ''Hoşgörüsüzlüğe Karşı, Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik'' temasıyla düzenlenen protesto gösterilerine destek verdi. Başkent Paris'teki gösteri yürüyüşü kortejinde ilk sırada, kampları dağıtılan bazı Romanlar da yer aldı.  İnsan hakları dernekleri, gösteride, hükümetin suç işleyen göçmenlerin vatandaşlık haklarının ellerinden alınmasını öngören yasa tasarısının geri çekilmesini talep etti. Fransa'da Kilise başta olmak üzere insan hakları dernekleri, Romanları toplu şekilde sınır dışı ederek, AB'nin serbest dolaşım ve azınlık haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle hükümeti eleştiri yağmuruna tutuyor. Romanları sınır dışı etme politikasından vazgeçmeyeceğini açıklayan Fransa, ocak ayı başından bu yana 8 binden fazla Romanı, Romanya ve Bulgaristan'a gönderdi. Temmuz sonundan itibaren gönderilenlerin sayısı ise bini geçti. Uzun süredir yaşayan göçmenlerin vatandaşlık hakkının elinden alınması, bir karısı peçeli çarşaf giyen ve çok eşli yaşadığı anlaşılan Kuzey Afrikalı bir kişinin, bütün eşleri ve çocukları için ''devletten haksız yere mali yardım almasının'' ortaya çıkması üzerine gündeme gelmişti.  İçişleri Bakanlığı, bu tür yolsuzluk suçlarıyla güvenlik güçlerine silahlı saldırıda bulunan ve 10 yıldan az bir süredir vatandaşlık statüsüne sahip göçmenlerin bu hakkının ellerinden alınması için bir yasa tasarısı hazırlıyor. Fransa'da düzenlenen son kamuoyu yoklamaları, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, gelecek seçimler için Sosyalist Parti adayları karşısında artık şimdiden hiç şansının kalmadığını ortaya koyuyor.

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