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Yaşam

'Fransızlar kaba, Türkler kibar bir millet'

Skyscanner adlı sitede yapılan anketten şaşırtıcı sonuçlar çıktı

27 Mart 2012 11:13

 

Avrupa’nın en büyük uçak bileti arama motorlarından Skyscanner, tatilseverlere farklı toplumların nezaket derecelerini sordu. Verilen yanıtlar son derece şaşırtıcı çıktı. Pek çok tatilseverin sıkça ve severek ziyaret ettiği Fransa; ezberleri bozan anket sonuçlarına göre halkının en kaba millet olarak anıldığı ülke. Bunun altında ise ülkelerini ziyarete gelen turistlerle kendi dilleri Fransızcadan başka bir dil kullanmayı reddetmeleri görülüyor. Yüzde 19 oranına sahip Fransa’yı, yüzde 16 ile Ruslar takip ederken, üçüncü sırada ise İngilizler yer alıyor. Ankette Türkler ise Skyscanner’ın anket sonuçlarına göre seyahatseverlerin daha kibar olarak tanıdığı bir millet. Türkiye’nin nezaketten uzak tutumları ile tanımlanma oranı ise yalnızca yüzde 2,1.

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