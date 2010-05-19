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Kültür-Sanat

Fransız yönetmenden Polanski'ye destek

Fransız yönetmen Xavier Beauvois, Polanski tişörtüyle basın karşısına çıktı.

19 Mayıs 2010 03:00

T24- Amerika’da 33 yıl önce küçük yaşta bir kıza tecavüz ettiği gerekçesiyle halen İsviçre’de ev hapsinde bulunan Polonya kökenli  Fransız yönetmen Roman Polanski’ye Cannes’da destek devam ediyor.


63. Uluslararasi Cannes Film Festivali’nde "Des Hommes et des Dieux" (İnsanlar ve Tanrılar Hakkında) filmiyle yarışan Fransız yönetmen Xavier Beauvois, filminin gösterim günü için seçtiği foto muhabirlerinin karşısına, üzerinde Polanski yazılı siyah bir tişörtle çıktı. Roman Polanski için desteğini bu yöntemle gösteren Beauvois, "Polanski zaten cezasını yeterince çekti. Artık serbest kalması gerekir" dedi.


Roman Polanski’nin ev hapsinde tutulduğu İsviçre’den ABD’ye iade kararı alınmış, bunun üzerine Cannes Film Festivali’ne katılan bir grup yönetmen, festival başlangıcında Polanski’nin serbest kalması yönünde destek deklarasyonu yayımlamıştı.

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